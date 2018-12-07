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Секретар КДК – про дискваліфікацію Шевчука: Вперше за 3 роки роботи головний тренер прийшов на засідання та все пояснив

14:03 520 Читать на русском
Секретар КДК – про дискваліфікацію Шевчука: Вперше за 3 роки роботи головний тренер прийшов на засідання та все пояснив
В’ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів, чому головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук був дискваліфікований лише на 1 матч.

"Вперше за три роки нашої роботи головний тренер команди прийшов на засідання і особисто пояснював, що сталося, намагався себе захистити.

Помічник Фонсеки Морейра дискваліфікований на 2 матчі УПЛ

Звичайно, коли людина присутня і особисто намагається пояснити свої дії, це позитив і це завжди впливає на наше рішення", – сказав Грищенко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію

Нагадаємо, Шевчука покарали за суперечки з арбітром на підвищених тонах під час матчу та розмови з тренерським штабом Шахтаря одноматчевою дискваліфікацією.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік КДК ФФУ Ігор Грищенко Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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