Секретар КДК – про дискваліфікацію Шевчука: Вперше за 3 роки роботи головний тренер прийшов на засідання та все пояснив

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів, чому головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук був дискваліфікований лише на 1 матч.

"Вперше за три роки нашої роботи головний тренер команди прийшов на засідання і особисто пояснював, що сталося, намагався себе захистити.

Помічник Фонсеки Морейра дискваліфікований на 2 матчі УПЛ

Звичайно, коли людина присутня і особисто намагається пояснити свої дії, це позитив і це завжди впливає на наше рішення", – сказав Грищенко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Я повівся на провокацію", – Шевчук прокоментував свою дискваліфікацію

Нагадаємо, Шевчука покарали за суперечки з арбітром на підвищених тонах під час матчу та розмови з тренерським штабом Шахтаря одноматчевою дискваліфікацією.