"Чи запрошували на весілля гравців Манчестер Сіті? Говорили з Гюндоганом ще до відновлення матчів Ліги чемпіонів. Варто їх зрозуміти, адже у них лише тиждень відпустки, щоб побути зі своїми сім'ями і їм було б важкою прилетіти в Україну.

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Якщо умовно ми б футболістів Сіті привезли до Києва, то вони б некомфортно себе почували. Усе свято відбувалось українською та російською мовами і наймати для них перекладача – це не те. Також на весіллі був би лишній ажіотаж навколо них.

Ми вирішили, що організуємо вечерю з приводу одруження, коли повернемось у Манчестер", – розповіла Влада для програми Трендець.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві відбулась гучна вечірка з нагоди одруження гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка та відомої телеведучої Влади Седан.

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