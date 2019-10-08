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Себальйос зазнав травми на тренуванні збірної Іспанії

22:28 157 Читать на русском
Себальйос зазнав травми на тренуванні збірної Іспанії
Дані Себальйос (праворуч) / Фото elmundo

Хавбек Арсенала Дані Себальйос був змушений достроково завершити тренування збірної Іспанії.

Збірна Іспанії зазнала втрат на першому тренуванні під час жовтневих зборів команди. Дані Себальйос не зміг завершити заняття, повідомляє Mundo Deportivo.

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23-річний півзахисник відчув м'язовий дискомфорт. Про важкість пошкодження поки невідомо.

На "Фурію Роху" очікують поєдинки відбору до Євро-2020 проти Норвегії та Швеції, які відбудуться 12 та 15 жовтня відповідно.

Нагадаємо, влітку Себальйос перебрався з Реала в Арсенал на правах оренди.

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Іспанія Дані Себальйос Дані Себальйос Іспанія Іспанія
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