Себальйос зазнав травми на тренуванні збірної Іспанії

Хавбек Арсенала Дані Себальйос був змушений достроково завершити тренування збірної Іспанії.

Збірна Іспанії зазнала втрат на першому тренуванні під час жовтневих зборів команди. Дані Себальйос не зміг завершити заняття, повідомляє Mundo Deportivo.

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23-річний півзахисник відчув м'язовий дискомфорт. Про важкість пошкодження поки невідомо.

На "Фурію Роху" очікують поєдинки відбору до Євро-2020 проти Норвегії та Швеції, які відбудуться 12 та 15 жовтня відповідно.

Нагадаємо, влітку Себальйос перебрався з Реала в Арсенал на правах оренди.

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