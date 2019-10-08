Себальйос розповів, чому покинув Реал

Півзахисник збірної Іспанії Дані Себальйос розповів, що не дозволило йому проявити свої найкращі якості у мадридському Реалі.

"У Реала все добре. Знаю, що там є кілька травмованих. Я зараз в Арсеналі і почуваюсь прекрасно. Очевидно, що я хотів піти з Реала і в результаті успішно покинув клуб.

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Зараз перебуваю там, де хочу бути, і я дуже щасливий. Моя ідея полягає в тому, щоб виходити на поле, грати і насолоджуватися футболом. У попередні два роки у мене цього не було", – цитує Себальйоса Marca.

Нагадаємо, Себальйос перебуває в оренді у Арсеналі. Лондонський клуб не має права викупу 22-річного футболіста. На цьому наполіг сам гравець.

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