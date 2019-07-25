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Себальйос офіційно перейшов у Арсенал

17:12 791 Читать на русском
Себальйос офіційно перейшов у Арсенал
Дані Себальйос / Арсенал

Хавбек Реала Дані Себальйос продовжить свою кар'єру в Англії.

Арсенал домовився з Реалом щодо оренди 22-річного хавбека Дані Себальйоса, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Контракт футболіста розрахований на рік.

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Раніше повідомлялось, що "каноніри" не будуть мати права викупу іспанського півзахисника після закінчення терміну його оренди. На цьому наполіг сам футболіст.

Нагадаємо, екс-хавбек Бетіса у складі молодіжної збірної Іспанії став переможцем цьогорічного Євро U-21. У минулому сезоні Себальйос зіграв за Реал у 34 матчах в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 2 асисти.

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