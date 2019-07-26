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"Себальйос – важливий гравець": Зідан назвав причину переходу хавбека в Арсенал

17:39 248 Читать на русском
"Себальйос – важливий гравець": Зідан назвав причину переходу хавбека в Арсенал
Зінедін Зідан та Дані Себальйос / Фото ФК Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився думками щодо трансферу іспанського півзахисника Дані Себальйоса.

"У мене не було конфлікту з Себальйосом. Йому потрібно більше грати, тому що він важливий гравець.

Себальйос офіційно перейшов у Арсенал

Правда в тому, що в Мадриді у нього не було достатньо хвилин, ось і все. Тут велика конкуренція. Я хочу, щоб він багато грав і досяг успіху", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник приєднався до лондонського Арсенала на правах оренди. Угода розрахована на один рік.

В минулому сезоні Ла Ліги Себальйос провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"
15:40
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Дані Себальйос Дані Себальйос Арсенал Арсенал
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