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Себальйос спростував чутки про конфлікт із Зіданом

12:38 217 Читать на русском
Себальйос спростував чутки про конфлікт із Зіданом
Дані Себальйос /Marca

Півзахисник Реала Дані Себальйос назвав брехливими чутки про конфлікт із Зінедіном Зіданом .

"У зв'язку з інформацією, опублікованою в деяких ЗМІ, які я вважаю за краще не називати, я хочу сказати, що жодна моя особиста розмова з будь-ким з тренерського штабу Реала не ставала надбанням громадськості.

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Я категорично заперечую висловлювання, які мені приписували. Це вкрай непрофесіонально і недоречно – публікувати такі брехливі новини. Особливо коли ми зі збірною Іспанії ведемо боротьбу на такому важливому міжнародному турнірі, як молодіжний чемпіонат Європи", – написав Себальйос у своєму твіттері.

Раніше повідомлялось, що Зідан в особистій бесіді нібито сказав 22-річному іспанцеві, що не розраховує на нього в наступному сезоні, а гравець відповів, що і сам не хоче працювати під його керівництвом.

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Теги
Зінедін Зідан Зінедін Зідан Трансфери Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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