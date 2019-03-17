Себальйос: Зміна тренера в Реалі спрацювала

Півзахисник Реала Дані Себальйос поділився враженнями після перемоги над Сельтою (2:0) в матчі 28-го туру Ла Ліги, який став першим для Зінедіна Зідана після повернення в мадридський клуб.

"Ці три очки дуже важливі. Правда в тому, що зміна менеджера, схоже, спрацювала, команда повернула гарний настрій і, перш за все, здобула перемогу, що є найважливішим.

Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

У нас є чітка мета. Залишилося десять ігор, нам потрібно вигравати матч за матчем, щоб закінчити сезон якомога вище в таблиці.

Іско та Бейл – два ключові виконавці для нас, і вони повинні відчувати себе такими ж важливими, як і інші гравці команди.

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Ви повинні поважати всі рішення, які приймає тренер. Зідан відразу вселив у мене впевненість, випустивши мене на заміну в ключовий момент за рахунку 1:0. Він сказав, що я буду грати, і мені це подобається", – цитує Себальйоса AS.