"С*чі діти", – Роналду жорстко звернувся до фанатів Атлетіко

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не стримував емоцій під час матчу-відповіді в рамках ЛЧ проти Атлетіко (3:0).

Автор хет-трика у ворота Атлетіко в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не скупився на "компліменти" для вболівальників мадридського клубу, повідомляє AS.

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Під час святкування третього гола Кріштіану Роналду вигукував до фанатів "матрацників" фразу "hijos de puta", що в перекладі означає "с*чі діти". Така реакція португальця могла бути викликана образливими вигуками мадридських вболівальників протягом обох матчів цього протистояння.

Тепер можна очікувати на реакцію УЄФА щодо цього інциденту.

Нагадаємо, хет-трик Кріштіану дозволив Ювентусу потрапити в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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