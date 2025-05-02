Син одіозного В'ячеслава Богуслаєва, Олександр, вслід за батьком був затриманий в Монако за підозрою в фінансових махінаціях, повідомляє Служба безпеки України.

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Слідчі СБУ повідомили Олександру Богуслаєву про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі). Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що Олександр Богуслаєв – колишній власник запорізького Металурга. Його батько В'ячеслав Богуслаєв, який був президентом Мотор Січі, підозрюється в співпраці з РФ.

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