"Є одна річ, яка в контексті збірних дивує мене навіть більше, ніж футбол. До всього футбольного зараз додаються й довколафутбольні моменти. Ви ж пам’ятаєте весною розслідування Михайла Співаковського про корупцію в українському футболі? Так, виявляється, корупція в українському футболі є. Тільки от Михайло хотів повести усіх трошки занадто в протилежний бік. Нюанс у тому, що пов’язані із корупцією саме ті, хто хотів чесними непідкупними вустами одеського Шерлока заплямувати імена інших людей.

Найгірше у всій цій історії те, що дуже серйозні нюанси є з людьми, які працюють у системі збірних. Дуже серйозні. Вдома, у асистента Унаї Мельгоси по молодіжці Кирила Мазура, СБУ провела обшуки. Наскільки мені відомо, у цілому ряді нечистоплотних моментів фігурує й ім’я асистента Сергія Реброва Гліба Платова. Там питання дуже серйозні. Не можу про все говорити, поки компетентні органи не до кінця виконали свою роботу.

В даному випадку це не те, що собі нафантазував якийсь блогер сам чи з чиєїсь подачі. Ні, тут не дитяча пісочниця. Тут рівень проблеми колосальний. Ви ж розумієте, що таке обшуки СБУ? Ви ж розумієте, що потрібні санкції, а якщо вони отримані, то це означає, що порушено кримінальну справу. І виходить, що члени тренерських штабів збірних України фігурують у цій справі.

Це безпрецедентна історія в українському футболі. Це дуже серйозна і неприємна історія. Це б’є по репутації, в тому числі й по УАФ. Мені зараз дуже цікаво, як УАФ реагуватиме на цю історію. Чи буде від УАФ якась реакція?" – сказав Вацко у ефірі своєї YouTube-програми.

