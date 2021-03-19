Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш повільними кроками підкорює простори УПЛ та породжує все більше чуток навколо своєї персони. Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов пролив світло на інтерес від Шахтаря та інших клубів.

"З Аллах'яром історія дуже цікава і навіть комічна. Фенербахче купив гравця і не встиг розгледіти його в грі. Гримнув COVID-19, гримнув локдаун і матчі в Туреччині були зупинені. Купили нібито потенційно хорошого футболіста, але який він – поняття не мали. Тут з'являється варіант з орендою в Зорю. Її дуже правильно оформили, оренда на півтора року з правом викупу за 2,5 мільйони. Ніхто на нього в той момент у Фенербахче серйозно не розраховував.

Гендиректор Зорі відреагував на інформацію про викуп Сайядманеша у Фенербахче

Ситуація казкова ще й тим, що Зоря не в повному обсязі сплачує Аллах'яру зарплату. 10 тисяч платить Зоря і 20 тисяч – Фенербахче. Зараз до Сайядманеша є прямий інтерес від клубу із Серії А. Ціна варіюється від 5 до 7 мільйонів. Знаючи про інтерес, турки почали просити Зорю повернути гравця. Але Зоря теж знає про це, повертати не збирається і має намір виплатити Фенербахче ті самі 2,5 мільйони. Продати його зараз можна у два або три рази дорожче.

Хлопець дійсно хороший, на другому поверсі добре грає, веде верхову боротьбу, має чудову дистанційну швидкість, голи забиває та асистує. У нього хороший потенціал для зростання, тому буде проданий він дорого. Єдине питання, що турки накрутили цю історію, що Аллах'яр може бути проданий в Шахтар за 8 мільйонів. Ця історія не підтверджується, Шахтар не планує такий трансфер", – розповів директор ТК Футбол в ефірі програми Денисов Time.

До слова, 19-річний іранський форвард у поточному сезоні провів за Зорю 16 матчів у всіх турнірах, відзначився п'ятьма голами та двома асистами. Контракт Сайядманеша із Зорею завершується наприкінці 2021 року.

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