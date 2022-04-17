Напередодні Халл Сіті в рамках 42-го туру Чемпіоншипу обіграв Кардіфф та ще більше віддалився від зони вильоту, хоча виліт команді вже не загрожує.

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Рахунок у звітному матчі відкрив Аллах'яр Сайдманеш, для якого цей гол став дебютним у складі Хал Сіті, до якого він приєднався в січні. Також колишній легіонер Зорі отримав приз найкращому гравцю зустрічі.