Форвард Зорі Аллах'яр Сайядманеш викликаний у збірну Ірану, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Зоря презентувала оновлену білу форму

20-річний футболіст спробує допомогти своїй команді у матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року. Спочатку 2 вересня Іран зіграє в Тегерані з Сирією, а 7 вересня на виїзді зійдеться з Іраком в столиці Катару Досі.

Нагадаємо, Аллах'яр дебютував за національну команду у товариському матчі проти Сирії (5:0) 6 червня 2019 року – вийшовши на останні десять хвилин він встиг відзначитись голом. За Зорю у поточному сезоні іранець зіграв 5 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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