Сайядманеш дебютував у офіційному матчі за Іран – команда вирвала драматичну перемогу з двома голами в компенсований час
Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш отримав свої перші хвилини у футболці збірної Ірану на офіційному рівні.
Відбір на чемпіонат світу, Азія, 5 тур
Ліван – Іран – 1:2
Голи: Саад, 37 – Азмун, 90+1, Нуроллахі, 90+5
Сайядманеш залишився в запасі і чекав свого часу. В активі 20-річного форварда вже були дві товариські гри і навіть один гол за збірну.
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Іран володів величезною перевагою, але примудрився пропустити з одного удару суперника за тайм. По перерві гості кинулися рятувати ситуацію, і на полі з'являлися нові гравці. Сайядманеш вийшов на 72-й хвилині, але героями кінцівки стали партнери. Іран оформив фантатстичний камбек, забивши двічі у компенсований час. Відзначилися Азмун із Зеніта та Нуроллахі, який представляє Аль-Ахлі.
Іран впевнено очолює свою групу відбору на ЧС, маючи 13 очок після 5 турів. Наступним суперником Сайядманеша і компанії стане Сирія (16 листопада), яка безнадійно засіла на дні таблиці.
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