"За іронією долі ми програли два матчі, в яких виглядали найкраще – година в меншості проти Данії та Бельгія в минулому турі. Ми були дуже близькі до мети, але слід засвоїти уроки, які ми отримали за цей період.

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Ми самі створили драму на полі та поза ним, і це ускладнило нам життя. Жодного разу у нас не були доступні всі гравці, і нам потрібно зрозуміти, чому так сталося. Втім, результат вже неможливо змінити. Ми безумовно стали кращими", – цитує Саутгейта сайт УЄФА.

Нагадаємо, Англія посіла третю сходинку групи АЗ, поступившись Данії та Бельгії. "Три леви" зберегли місце в еліті Лізі націй, але в плей-офф виступатиме команда Роберто Мартінеса.

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