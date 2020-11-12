Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився переживаннями щодо можливого захворювання деменцією на тлі новин про легенд англійського футболу, які постраждали від цієї хвороби.

"Звичайно, у моєму віці, маючи позаду стільки ударів головою по м'ячу, я турбуюся. Але я також усвідомлюю, що у кожному матчі ризикував отримати травму, через яку міг вилетіти на тривалий термін.

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Я завжди хотів мати хорошу футбольну кар'єру, мати можливість грати, навіть якщо в перспективі це викликало б проблеми зі здоров'ям. Думаю, більшість спортсменів погодилися б зі мною.

Чи є у мене побоювання? Так, звісно є. Деякі з моїх родичів страждали від деменції, і це жахливе, жахливе захворювання", – цитує Саутгейта видання Goal.

Нагадаємо, деменція – хвороба, пов'язана з ураженням головного мозку, що призводить до розпаду психічних функцій, втрати пам'яті, втрати раніше засвоєних знань і практичних навичок. Повсякденна діяльність хворого порушується і він потребує постійного догляду.

До слова, нещодавно цю недугу діагностували у чемпіона світу у складі збірної Англії Боббі Чарльтона. А раніше через неї пішли з життя дві легенди англійського футболу – Ноббі Стайлз та Джек Чарльтон, рідний брат Боббі.

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