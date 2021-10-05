Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт провів вимушену заміну у заявці "Трьох левів" на матчі відбору до ЧС-2022.

Ворд-Праус замінив Калвіна Філліпса у заявці збірної Англії на жовтневі матчі, повідомляє Sky Sports.

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Хавбек Лідса травмувався в нещодавньому поєдинку проти Уотфорда, а медичний штаб "Трьох левів" після обстеження ухвалив рішення, що Філліпс не зможе зіграти у найближчих поєдинках. Ворд-Прауз же викликався до лав національної збірної, відігравши у 8 матчах та забивши 1 гол.

До слова, Англії належить провести 2 зустрічі у жовтні – 9-го числа віце-чемпіони Європи зіграють з Андоррою, а 12-го – з Угорщиною.

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