Півзахисник лондонського Крістал Пелас Конор Галлахер отримав дебютний виклик до національної команди. Права на нього належать Челсі.

21-річний хавбек довикликаний у табір "Трьох левів", повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Галлахер може дебютувати за Англію у фінальному турі кваліфікації до ЧС-2022. Британці зустрінуться із Сан-Маріно на виїзді. Зірка Пелас опинився у збірній через кадрові втрати. У зустрічі за апеннінцями Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на Хендерсона, Гріліша, Стерлінга, Маунта та Шоу.

До слова, в нинішньому сезоні Конор Галлахер провів 10 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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