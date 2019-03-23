Саутгейт виділив найкращого гравця збірної Англії у матчі проти Чехії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт залишився задоволений діями своїх підопічних у матчі відбору до Євро-2020 проти Чехії (5:0).

"Стерлінг чудово зіграв, він провів приголомшливий матч. Він старанно працював протягом цього тижня і взяв участь в чотирьох голах. Це був особливий вечір для нього, я дуже радий.

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Думаю, Стерлінг дійсно виріс і як гравець, і як людина. Він голодний до голів і забиває, діючи інстинктивно. Думаю, він насолоджується тим, що набуває досвід і додаткову відповідальність. Не можна заперечувати, що у нього були непрості часи в збірній Англії, але зараз він на коні – це Рахім гарно продемонстрував в матчі з Чехією", – цитує слова Саутгейта The Telegraph.

Наступний поєдинок в рамках відбору до Євро-2020 збірна Англії проведе проти Чорногорії 25 березня, початок о 21:45.

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