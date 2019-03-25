Саутгейт: Сумніваюсь, що Аллі, Санчо та Хендерсон зіграють проти Чорногорії

Всі три гравці отримали пошкодження в матчі проти збірної Чехії та можуть не зіграти проти Чорногорії.

"Є кілька гравців, стан яких потрібно перевірити ретельніше. Джордан буде одним з першим. Я думаю, що внесу деякі зміни в стартовий склад. Свіжість може поліпшити виступ команди.

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Різниця в деяких позиціях настільки мізерна з точки зору того, кого обрати. Думаю, що більш свіжий гравець може принести нам більше. Я не хочу робити багато змін, тому я хочу правильного балансу.

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"Треба перевірити стан Деле Аллі, який багато пропустив через травму підколінного сухожилля, Хендерсон повернувся з пошкодженням, а Санчо трохи напружений після гри. Нема причини сильно переживати, але ми повинні переконатись, що всі гравці в порядку", – повідомив Саутгейт на передматчевій прес-конференції, передає Goal.com.

Нагадаємо, що збірна Англія вдома розтрощила Чехію (5:0), а Рахім Стерлінг оформив хет-трик.