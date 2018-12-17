Саутгейт став наставником року в Англії

Головний тренер національної збірної Англії Гарет Саутгейт став найкращим тренером у своїй країні в 2018 році.

Футбольна федерація Англії назвала Гарета Саутгейта найкращим наставником в 2018 році.

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48-річний Саутгейт очолив збірну Англії в 2016 році. Під його керівництвом команда успішно пройшла відбірковий турнір чемпіонату світу-2018. На Мундіалі англійці зайняли четверте місце, що стало для них найкращим результатом за останні 28 років.

Після ЧС-2018 збірна Англії взяла участь в першому розіграші Ліги націй УЄФА. Виступаючи в дивізіоні А, англійська збірна посіла перше місце в групі, в якій також грали Іспанія та Хорватія, і вийшла в півфінал, де зіграє з Нідерландами. Матч відбудеться 6 червня.