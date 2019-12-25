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Саутгейт сподівається очолити англійський клуб

25 грудня 22:08 237 Читать на русском
Саутгейт сподівається очолити англійський клуб
Гарет Саутгейт / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зізнався, що в майбутньому хотів би отримати роботу в англійській Прем'єр-лізі.

"Я дивлюся на речі реально і розумію, що навряд чи буду тренером збірної Англії через десять років. Залишусь на наступні півроку – і добре. Колись відбудуться зміни.

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Якщо чесно, буду розчарований, якщо мене не будуть пов’язувати з роботою в клубах АПЛ. Зараз я не турбуюсь про це, тому що мій телефон не дзвонить. Люди знають, що я зосереджений на моїй теперішній роботі", – цитує Саутгейта видання Sky Sports.

Нагадаємо, 49-річний Саутгейт очолює збірну Англії з 2016 року. До цього він керував Мідлсбро і молодіжною збірної Англії.

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