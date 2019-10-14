Саутгейт прокоментував скандальну витівку Меддісона – гравець пішов у казино замість реабілітації

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував скандальну витівку хавбека Лестера Джеймса Меддісона, який нещодавно покинув табір "трьох левів".

"Я повинен зосередитися на гравцях, які зараз в Софії, щоб отримати правильну реакцію. Не хочу обговорювати людей, але знаю про своїх гравців майже все. Я спілкуюся з їхніми тренерами, менеджерами клубів.

Гравець збірної Англії замість реабілітації розважався у казино – він покинув розташування команди, заявивши про хворобу

Упевнений, Меддісон отримає урок. Тепер він розуміє, що коли ти перебуваєш в Англії, твій стиль життя привертає багато уваги. Молоді гравці, ймовірно, не інформовані про це.

Я не люблю втрачати гроші, тому казино не місце для мене", – цитує Сатгейта goal.com.

Нагадаємо, Меддісон, посилаючись на хворобу, покинув табір збірної Англії перед матчами проти Чехії та Болгарії, а вже наступного дня був помічений в одному з казино Лестера за покерним столом.

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