"Теммі і Джейдон тренувалися окремо. Вони з нами, але були на ізоляції. Всі троє здали негативні тести. У неділю варто очікувати на Абрахама і Санчо у складі.

Саутгейт виключив 3-х футболістів із заявки збірної Англії – їхня участь у майбутніх поєдинках Ліги націй під питанням

У Чілвела було якесь захворювання, яке ми вважаємо незначним, але в якості запобіжного заходу ми вважали за краще тримати його окремо від решти команди", – цитує Саутгейта Goal.

Раніше повідомлялось про виключення трьох гравців зі складу збірної Англії за порушення режиму. Чілвел, Санчо та Абрахам організували вечірку на честь дня народження останнього, що і викликало обурення у тренерського штабу. 11 вересня Англія зустрінеться з Бельгією в рамках Ліги націй.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було