"За останні кілька тижнів Люк Шоу демонструє істотні поліпшення в процесі відновлення. Думаю, він зможе вийти на поле в матчі другого туру групового етапу Євро. Він виконав хороший обсяг роботи і бігав на великій швидкості. Вважаю, ми можемо ризикнути. Я отримав достатньо доказів, щоб вірити в те, що цей ризик окупиться. Не забувайте, що Люк – шульга, який націлений на атаку.

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Я вирішив взяти на турнір дев'ятьох захисників, це – одна з причин, чому ми не заявили Магуайра. Він став би десятим захисником, і в цьому випадку ми порушили б баланс. Харрі домігся деякого прогресу у своєму відновленні, але йому все одно було б складно підійти у всеозброєнні до початку турніру. Ми б точно не змогли розраховувати на нього на груповому етапі.

Гріліш і Меддісон? За моїми відчуттями інші гравці провели сильніший сезон, особливо в останні шість місяців. Але це було непросте рішення", – цитує ВВС Саутгейта.

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