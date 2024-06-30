Вихованець Ман Юнайтед став третім наймолодшим гравцем (19 років 72 дні), який починав гру в плей-офф за збірну Англії на великому турнірі. Молодшими це робили лише Майкл Оуен проти Аргентини на ЧС-1998 році (18 років 198 днів) та Вейн Руні проти Португалії на Євро-2004 (18 років та 244 дні).

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"Ми подумали, що Майну добре розпоряджається м'ячем, він так грає та допоможе нам подолати високий пресинг суперника. Схоже, йому дуже комфортно у футболці збірної Англії. Коббі вже провів кілька важливих матчів за Манчестер Юнайтед, він абсолютно розкутий у команді. Коли він вийшов у минулому матчі, ви всі побачили, який вплив він може вплинути на хід матчу.

Вважаю, що ці гравці за певний період часу показали себе найкращими. Ми бачили ознаки того, що атакувальна гра почала налагоджуватися в останньому матчі та останні кілька днів на тренуваннях. Але у нас також є хороші гравці на лаві запасних, які можуть змінити ситуацію", – прокоментував своє рішення Саутгейт в ефірі ITV Sport.

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Варто зауважити, що в першому таймі зі Словаччиною гра збірної Англії не нагадувала ту, завдяки якій фаворит Євро-2024 міг би пройти в чвертьфінал. На перерву команди пішли за мінімальної переваги словаків.