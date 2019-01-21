Саутгейт оцінив свою роботу в збірній Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував успіхи команди в минулому році та поділився очікуваннями від 2019 року.

"У нас був найкращий рік з останніх 28, а цього року на нас чекає півфінал у Лізі націй та відбір до чемпіонату Європи-2020, який буде переважно на Вемблі, тому нам необхідно кваліфікуватись.

Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболу

Ми маємо величезне бажання. Думаю, ми ще не досягнули того прогресу, який можемо досягнути, Я досі молодий тренер. Я відпрацював менше, ніж 200 матчів, тому для мене честь бути в цій ролі і я нею насолоджуюсь", – цитує Саутгейта Sky Sports.