Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт зможе розраховувати на своїх зірок перед матчем зі Словаччиною у 1/8 фіналу Євро-2024.

Перед плей-офф у наставника "трьох левів" були незначні кадрові проблеми. По-перше, Філ Фоден покинув розташування національної команди і повернувся до Англії. По-друге, Кіран Тріпп'єр травмувався.

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Як повідомляє Daily mail, нападник Манчестер Сіті повернувся у Німеччину і вже готується до матчу проти Словаччини. Кіран Тріпп'єр покинув лазарет, але півзахисник дізнається, чи зіграє у плей-офф лише напередодні гри. Таким чином, Гарет Саутгейт має у своєму розпорядженні всіх 26 гравців, які були у заявці на турнір.

Нагадаємо, Англія зіграє проти Словаччини у 1/8 фіналу Євро-2024 у неділю, 30 липня. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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