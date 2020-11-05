Тренерський штаб "трьох левів" визначився зі списком гравців, які можуть зіграти за національну збірну у найближчих матчах.

Серед викликаних – 29 гравців. Цікаво, що до складу родоначальників футболу повернувся півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден, якого було виключений з національної команди після скандальної вечірки. Нагадаємо, 20-річний футболіст разом з форвардом Манчестер Юнайтед Мейсоном Грінвудом у вересні викликав до свого готелю двох дівчат, проігнорувавши тим самим вимоги карантину. До слова, Грінвуд виклику у збірну так і не дочекався.

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Вже 12 листопада підопічні Гарета Саутгейта проведуть товариський поєдинок зі збірною Ірландії, який дозволить перевірити сили перед офіційними матчами Ліги націй проти Бельгії (15 листопада) та Ісландії (18 листопада).

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