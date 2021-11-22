Керманич "Трьох левів" продовжив свій контракт до 2024 року, інформує прес-служба збірної.

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Саутгейт очолив Англію у 2016 році, замінивши Сема Аллардайса. Під керівництвом 51-річного фахівця команда посіла четверту сходинку ЧС-2018, а на останньому Євро дійшла до фіналу. Щоправда, там англійці поступились Італії у серії пенальті. Нещодавно "Три леви" вже гарантували собі путівку на Мундіаль в Катарі.

Додамо, що Саутгейт може стати "найтривалішим" тренером збірної Англії у ХХІ столітті, якщо протримається до кінця свого контракту.

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