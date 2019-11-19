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Саутгейт не впевнений, що залишиться у збірній Англії після Євро-2020

13:02 1 Читать на русском
Саутгейт не впевнений, що залишиться у збірній Англії після Євро-2020
Гарет Саутгейт / Reuters

Головний тренер збірної Англїі Гарет Саутгейт поділився думками щодо продовження своєї кар'єри після завершення Євро-2020.

"Багато буде залежати від того, як ми виступимо наступного літа. Коли ти переживаєш такий напружений тиждень, як мій останній, то розумієш – люди можуть розлюбити тебе. Відсутність підтримки може вплинути і на команду.

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Зрештою, я чудово усвідомлюю, наскільки швидко змінюються ці настрої, але у Англії завжди був план. Упродовж останніх восьми років ми будували команду на короткострокову і довгострокову перспективу, тому збірна готова до випробувань", – цитує Саутгейта Sky Sports.

Нагадаємо, "три леви" впевнено виграли відбірну групу у кваліфікаці Євро-2020 і заздалегідь гарантували собі участь в основній стадії турніру.

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