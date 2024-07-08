"Ми намагаємося виграти футбольний турнір, а наші власні ЗМІ зливають тактичну інформацію за дві години після того, як ми залишаємо тренувальне поле. Вони виправдовують це тим, що отримали дані від когось з табору. Можливо, так воно і є, але як це допоможе команді?

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Яку користь принесе нашій команді те, що ми дали швейцарцям, які, можливо, очікували від нас іншої гри, три дні на те, щоб зрозуміти, що їм робити? Я повинен це сказати, тому що таке середовище, в якому ми працюємо. Це складніше, ніж має бути, але ми однаково продовжуємо шлях.

Я взявся за цю роботу, щоб спробувати покращити англійський футбол. Ми хотіли повернути людям впевненість і подарувати їм такі вечори, як проти Швейцарії. Не можу заперечувати, що коли все настільки особисте, на людському рівні, мені важко з цим змиритися. Це вже наш третій півфінал за чотири останні турніри. Я не думаю, що це нормально, коли в тебе кидають пивом, але, можливо, дехто вважає це нормальним", – цитує Саутгейта TalkSport.

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