"Ми знаємо, що Україна – хороша команда. Мене дуже вразила робота Шевченка. Восени у них було кілька неприємних результатів у Лізі націй, але вони впоралися. Досягли чудового результату у Франції в кваліфікації на ЧС і на цьому тижні чудово зіграли зі Швецією.

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Якщо ми надамо їм простір для маневру, вони підуть вперед, а у них є небезпечні нападники. У вівторок ми досягли важливої вершини, але це не Еверест, на який ми хочемо забратися. Зараз ми хочемо продовжити шлях вгору з цієї точки", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Англією у суботу, 3 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У попередньому раунді плей-офф "Три леви" здолали Німеччину з рахунком 2:0, а "синьо-жовті" пройшли Швецію (2:1).

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