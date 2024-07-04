У чвертьфіналі Євро-2024 проти Швейцарії збірна Англії зіграє за новою схемою – з трьома центральними захисниками. Як інформує Sky Sports, Філ Фоден і Джуд Беллінгем удвох можуть бути розташовані на позиції десятого номера під єдиним форвардом, Харрі Кейном. Єдина невизначеність Гарета Саутгейта стосується флангових захисників (латератей).

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Повідомляється, що це – один із різних варіантів, який наставник "Трьох левів" награвав на останніх тренуваннях. Заплановані зміни будуть спричинені дискваліфікацією Марка Гехі, який досі був найстабільнішим захисником команди на Євро. У стартовому складі, найімовірніше, з'являться Стоунз, Конса та Вокер.

Водночас Саутгейт ще не визначився з конкретною схемою: тренер розглядає варіанти між 3-4-3, 3-5-2 і 3-4-2-1. В останньому варіанті Фоден і Беллінгем зіграють разом у фінальній третині поля.

До чвертьфіналу Євро збірна Англії не переконала своєю грою. Вболівальники команди критикують Саутгейта за "заспокійливий" футбол.

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