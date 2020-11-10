У початковому списку гравців Джуда не було, але травма хавбека Саутгемптона Джеймс Ворд-Прауса змусила тренерів збірної викликати нового гравця, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що Беллінгем просто перебазується із розташування молодіжної збірної, куди був викликаний початково, у головну команду Англії.

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Додамо, що 17-річний англієць лише минулого літа перейшов у дортмундську Борусію із Бірмінгема за 23 млн євро. Беллінгем в нинішньому сезоні вже провів за "джмелів" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Вже 12 листопада підопічні Гарета Саутгейта проведуть товариський поєдинок зі збірною Ірландії, який дозволить перевірити сили перед офіційними матчами Ліги націй проти Бельгії (15 листопада) та Ісландії (18 листопада).

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