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Саутгемтпон – Арсенал: Мхітарян оформив перший дубль в АПЛ

19:10 293 Читать на русском
Саутгемтпон – Арсенал: Мхітарян оформив перший дубль в АПЛ
Генріх Мхітарян / Фото: соцмережі

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян вперше оформив дубль в матчі англійської Прем'єр-ліги.

У матчі 17 туру АПЛ Саутгемптон вдома сенсаційно обіграв лондонський Арсенал.

Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

За "канонірів" двічі відзначився Генріх Мхітарян. Це перший дубль вірменського хавбека в АПЛ, повідомляє Opta.

Всього в поточному сезоні він взяв участь у 14 матчах та забив 4 голи.

Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал, Челсі розібрався з Брайтоном

Англія17 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Арсенал: Неділя 16 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
3 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Саутгемптон - Арсенал Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал
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