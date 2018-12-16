Саутгемтпон – Арсенал: Мхітарян оформив перший дубль в АПЛ

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян вперше оформив дубль в матчі англійської Прем'єр-ліги.

У матчі 17 туру АПЛ Саутгемптон вдома сенсаційно обіграв лондонський Арсенал.

Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

За "канонірів" двічі відзначився Генріх Мхітарян. Це перший дубль вірменського хавбека в АПЛ, повідомляє Opta.

Всього в поточному сезоні він взяв участь у 14 матчах та забив 4 голи.

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