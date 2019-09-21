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Саутгемтон – Борнмут – 1:3 – відео голів та огляд матчу

07:30 93 Читать на русском
Саутгемтон – Борнмут – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Саутгемтон – Борнмут – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Борнмут здобув впевнену перемогу над Саутгемптоном у стартовому матчі шостого туру АПЛ.

52’ Джеймс Ворд-Праус
 
Натан Аке 10’
Харрі Вілсон 36’
Харрі Вілсон 90+5’
10’ Натан Аке
36’ Харрі Вілсон
52’ Джеймс Ворд-Праус
90+5’ Харрі Вілсон

Гості виявились значно спритнішими і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Ріко класно подав з кутового, а Аке вистрибнув вище за всіх і пробив точно у правий кут.

Борнмут на виїзді впевнено здолав Саутгемптон

До кінця першого тайму Борнмут подвоїв рахунок – Біллінг класно знайшов Вілсона, який відкрився у центрі штрафного, точно віддав, а останній в дотик переграв голкіпера – 2:0.

У другій половині відбувся обмін голами Вілсона та Ворд-Прауса, який суттєво не вплинув на розподіл очок – перемога "вишень" 3:1.

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Саутгемптон - Борнмут Саутгемптон Саутгемптон Англія Борнмут Борнмут
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