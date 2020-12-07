Програму 11-го туру АПЛ завершував домашній поєдинок Брайтона проти Саутгемптона. "Святі" в разі перемоги не тільки б перервали 2-матчеву безвиграшну серію, а й піднялися б на п'яту позицію в таблиці, залишивши за спиною МЮ та Ман Сіті. Втім, гра почалася не за їхнім планом.

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Вже на 26-й хвилині зустрічі гості пропустили з пенальті, який реалізував Гросс – 1:0! Таким чином, Паскаль став залученим до 31-го голу в АПЛ за Брайтон (14 голів, 17 асистів). Жоден інший футболіст в історії клубу не має таких показників.

Втім, Саутгемптон встиг прийти до тями, зрівнявши рахунок перед самим свистком на перерву – це Вестергор шикарним ударом головою замкнув подачу з кутового. Це вже сьомий гол "святих" у цьому сезоні, забитий зі стандарту (лише у Челсі більше), а Яннік серед захисників йде другим бомбардиром АПЛ після Курта Зума (у данця – три забитих м'ячі).

В другому таймі гра була рівна, але Саутгемптону пощастило заробити пенальті на 80-й хвилині. "11-метровий" впевнено реалізував Інгз, який вийшов по перерві – 2:1! Завдяки цьому удару Денні став першим за сім років футболістом Соттона, якому вдалося відзначитись у чотирьох виїзних поєдинках АПЛ поспіль. Цікаво, що його пенальті став десятим, призначеним у матчах Брайтона (по п'ять для "чайок" і їхніх суперників).

Відігратись господарі не зуміли. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Саутгемптона, якому вдалося набрати 20 очок і піднятися на п'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Брайтон, маючи в активі 10 залікових балів, залишився на шістнадцятій сходинці.

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