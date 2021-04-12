Чемпіонат Англії 2020/21, 31-й тур

Вест Бромвіч – Саутгемптон – 3:0

Голи: Перейра, 32 (пен), Філіпс, 35, Робінсон, 69

Нереалізований пенальті: Ворд-Праус, 90+3 (Саутгемптон)

Брайтон – Евертон – початок о 22:15

Аутсайдер турнірної таблиці Вест Бромвіч у рідних стінах приймав Саутгемптон. Ще до перерви господарі забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 32-й хвилині вони заробили 11-метровий, призначений за фол у штрафному майданчику, який без особливих проблем реалізував Перейра, а вже за декілька хвилин їхню перевагу закріпив Філіпс.

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У другому таймі "дрозди" вирішили не зупинятись, й на 69-й Робінсон зробив рахунок розгромним. "Святі" намагались нав'язувати боротьбу, і вже під завісу зустрічі рефері призначив ще один пенальті, цього разу у ворота господарів. Однак, його не зумів реалізувати Ворд-Праус – на заваді став голкіпер. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Вест Бромвіча – 3:0.

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