Програму 27-го туру АПЛ відкривав поєдинок на Сент-Мері Стедіум, де Саутгемптон приймав Норвіч. "Канарки" у випадку перемогу наблизились би до рятівної 17-ї позиції на відстань двох очок, але у гостей гра не пішла – вже на 36-й хвилині вони пропустили внаслідок точного пострілу Че Адамса. 1:0.

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До перерви рахунок не змінився, та і в другому таймі "святі" довго не могли розвинути свою перевагу. Аж на 88-й хвилині вони дотиснули суперника голом Ромеу. 2:0 – саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Підопічні Ральфа Хаззенхюттля святкують перемогу.

Саутгемптон набрав 35 очок і піднявся на дев'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Норвіч з 17 заліковими балами залишається на дні.

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