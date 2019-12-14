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Мінімальна перемога Вест Хема за участі Ярмоленка у відеоогляді матчу проти Саутгемптона

22:00 328 Читать на русском
Мінімальна перемога Вест Хема за участі Ярмоленка у відеоогляді матчу проти Саутгемптона

Лондонський Вест Хем переграв Саутгемптон на виїзді (1:0) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

 
Себастьян Аллє 37’
37’ Себастьян Аллє

"Молоткам" для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Його хлопці Мануеля Пеллегріні забили під завісу першого тайму.

Вест Хем з Ярмоленком втримав важливу перемогу над Саутгемптоном

Це Форналс класно головою скинув м'яч під удар Себастьяну Аллє, а французький форвард поклав корпус і пострілом від стійки переграв Маккарті. Обидві команди мали нагоди змінити рахунок у другому таймі, та цифри на табло не змінилися.

Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Роберта Снодграса. Вінгер мав свій напівмомент, але з вигідної позиції пробив над воротами.

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