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Саутгемптон – Вест Хем: Ярмоленко після травми повернувся в заявку – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

19:27 661 Читать на русском
Саутгемптон – Вест Хем: Ярмоленко після травми повернувся в заявку – онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ
Саутгемптон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу 14 грудня 2019

Саутгемптон приймає Вест Хем в 17-му турі АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч та онлайн-трансляція Саутгемптон – Вест Хем стартує о 19:30 за київським часом. Команда Ярмоленка після перемоги над Челсі програла два поспіль матчі – Вулверхемптону та Арсеналу, опустившись практично в зону вильоту. Якраз Саутгемптон посідає 18-ту позицію, а в разі перемоги над "молотами" обійде їх в турнірній таблиці. В останньому поєдинку "святі" програли Ньюкаслу, а перед тим здолали Уотфорд та Норвіч.

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Андрій Ярмоленко, який пропустив дербі з Арсеналом через проблеми зі спиною, повернувся до заявки. Українець розпочне гру в запасі.

Саутгемптон – Вест Хем: онлайн-відеотрансляція матчу

Саутгемптон – Вест Хем: стартові склади команд

Саутгемптон:

Вест Хем:

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Відеоновини Англія Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Саутгемптон - Вест Хем Саутгемптон Саутгемптон
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