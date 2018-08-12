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Саутгемптон та Бернлі не змогли виявити сильнішого

17:27 31 Читать на русском
Саутгемптон та Бернлі не змогли виявити сильнішого
Боротьба в матчі - Твіттер ФК Саутгемптон

В матчі 1 туру АПЛ Саутгемптон та Бернлі не змогли відзначитись забитими голами.

Бернлі заволодів ініціативою з початку матчу і мав кілька нагод, аби відкрити рахунок. Однак Леннон не зміг обіграти воротаря, Гудмундссон не зумів забити зі штрафного, дальній удар Хендріка потягнув Маккарті, а гол Корка скасували через офсайд. В Саутгемптона був непоганий удар Леміна, але Харт впорався з цим пострілом.

В другій половині матчу моментів було набагато менше у Бернлі, проте в Саутгемптона кількість нагод значно зросла. Знову небезпечно пробивав Леміна, непогані шанси мали Інгз та Ельюнуссі. Однак жодній з команд так і не вдалось відзначитись голами і матч завершиився нульовою нічиєю.

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Саутгемптон – Бернлі – 0:0

Англія1 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Бернлі: Неділя 12 серпня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
0 : 0
Бернлі
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Англія Саутгемптон - Бернлі Саутгемптон Саутгемптон Бернлі Бернлі
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