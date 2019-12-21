Саутгемптон розгромив Астон Віллу, Шеффілд здолав Брайтон, Бернлі вирвав перемогу у Борнмута: 18-й тур АПЛ, субота

У рамках 18-го туру АПЛ відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 2019/2020, 18-й тур

Астон Вілла – Саутгемптон – 1:3

Голи: Гріліш, 75 – Інгз, 21, 51, Стівенс, 31

Борнмут – Бернлі – 0:1

Гол: Родрігес, 89

Брайтон – Шеффілд Юнайтед – 0:1

Гол: Макберні, 23

Норвіч – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Кантвелл, 17 – Саісс, 60 Хіменес, 81

Ньюкасл – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Альмірон, 83

Астон Вілла на власному полі зустрічалась із Саутгемптоном. У битві аутсайдерів краще себе проявили гості – на 21-й хвилині Інгз відкрив рахунок, а вже за 10 хвилин Стівенс подвоїв перевагу "св'ятих". По перерві Інгз оформив дубль після помилки захисника, розстрілявши кіпера з гострого кута, а гол Гріліша на 75-й не приніс особливої радості уболівальникам "левів" – 1:3.

Бернлі приїхав у гості до Бормута. У першому таймі жодна з команд не змогла відкрити рахунок, так і не створивши по-справжньому гольових моментів. Після перерви картина гри не змінилась – 0:0 за ударами у площину, однак у самій кінцівці матчу "вишні" зуміли вирвати перемогу завдяки голу Родрігеса на 89-й – 0:1.

Шеффілд Юнайтед грав на виїзді з Брайтоном. У першій половині глядачі побачили одразу три голи, щоправда 2 з них були скасовані через офсайд та гру рукою в атаці. Втім, гол Макберні після провалу "чайок" у захисті на 23-й хвилині дозволив гостям вийти вперед. По перерві господарі контролювали гру, однак забити до кінця матчу так і не змогли – 0:1.

Норвіч у рідних стінах приймав Вулверхемптон. Господарі швидко відкрили рахунок завдяки влучному пострілу Кантвелла з центру штрафного майданчика. "Вовки" змогли на це відповісти лише у другому таймі – спочатку Саісс зрівняв рахунок після пасу Моутінью, а згодом Хіменес вдало зіграв на добиванні у штрафному суперника. У підсумку – перемога гостей 1:2.

У гості до Ньюкасла завітав Крістал Пелас. Перший тайм видався скупим на моменти, тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Перше взяття воріт арбітр зафіксував аж на 86-й хвилині – Альмірон вивів свою команду уперед після навісу з флангу. Більше команди не забивали – 1:0 на користь "сорок".

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