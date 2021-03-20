Саутгемптон не зазнав проблем із першоліговим Борнмутом та здобув путівку до півфіналу Кубка Англії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Кубок Англії 2020/21, 1/4 фіналу

Борнмут – Саутгемптон – 0:3

Голи: Дженепо, 37, Редмонд, 45+1, 59

"Святі" одразу пішли в атаку та вже на 10 хвилині повинні були виходити вперед, проте гол Картера-Вікерса скасували через офсайд. Втім, ще до перерви ніщо не завадило Дженепо та Редмонду забити по голу у ворота суперника.

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Друга половина зустрічі теж розпочалась зі скасованого гола, цього разу Че Адамс забивав з положення поза грою. Однак Редмонд на 59 хвилині оформив дубль та поставив крапку в протистоянні.

До слова, сьогодні буде зіграний ще один матч 1/4 фіналу Кубка Англії між Евертоном та Манчестер Сіті. Завтра ж Челсі з Шеффілд Юнайтед та Лестер з Манчестер Юнайтед вирішать долі двох інших путівок до півфіналу змагань.

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