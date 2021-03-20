Саутгемптон розбив Борнмут та став першим півфіналістом Кубка Англії
Саутгемптон не зазнав проблем із першоліговим Борнмутом та здобув путівку до півфіналу Кубка Англії. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Кубок Англії 2020/21, 1/4 фіналу
Борнмут – Саутгемптон – 0:3
Голи: Дженепо, 37, Редмонд, 45+1, 59
"Святі" одразу пішли в атаку та вже на 10 хвилині повинні були виходити вперед, проте гол Картера-Вікерса скасували через офсайд. Втім, ще до перерви ніщо не завадило Дженепо та Редмонду забити по голу у ворота суперника.
Ярмоленко повернувся на поле після тривалої відсутності
Друга половина зустрічі теж розпочалась зі скасованого гола, цього разу Че Адамс забивав з положення поза грою. Однак Редмонд на 59 хвилині оформив дубль та поставив крапку в протистоянні.
До слова, сьогодні буде зіграний ще один матч 1/4 фіналу Кубка Англії між Евертоном та Манчестер Сіті. Завтра ж Челсі з Шеффілд Юнайтед та Лестер з Манчестер Юнайтед вирішать долі двох інших путівок до півфіналу змагань.
Похід Манчестерів за Кубком Англії, чергове дербі Лондона за єврокубки, іспити Реалом і Барселоною: топ-7 матчів вікенду