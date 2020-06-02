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Саутгемптон продовжив контракт головного тренера, з яким зазнав найганебнішої поразки в історії, пропустивши 9 голів

12:27 189 Читать на русском
Саутгемптон продовжив контракт головного тренера, з яким зазнав найганебнішої поразки в історії, пропустивши 9 голів
Ральф Хазенхюттль

Головний тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль продовжить свою роботу на чолі англійської команди.

Саутгемптон на офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Ральфом Хазенхюттлем.

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Зазначається, що нова угода між 52-річним австрійцем і "святими", як і очікувалося, розрахована на 4 роки. Попередній контракт закінчувався 30 червня 2021 року. Контракт також був продовжений з Ріхардом Кітцбіхлером, асистентом Хазенхюттля.

До слова, Саутгемптон за 9 турів до закінчення сезону АПЛ йде на 14-му місці в турнірній таблиці з 7-очковим відривом від зони вильоту. Раніше стало відомо, що сезон АПЛ відновиться 17 червня. Цікаво, що з австрійським тренером на чолі Саутгемптон зазнав найбільшої поразки у своїй історії, програвши Лестеру 0:9.

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Теги
Саутгемптон Саутгемптон Англія Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль
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