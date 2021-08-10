У таборі "святих" швидко знайшли заміну нападнику Денні Інгзу, який приєднався до Астон Вілли.

Саутгемптон домовився з Блекберном про трансфер нападника Адам Армстронга, який у минулому сезоні Чемпіоншипа відзначився 29-ма голами. Цей трансфер обійшовся представнику АПЛ у 15 млн євро, контракт з Адамом розрахований на 4 роки.

Астон Вілла підписала Денні Інгза

Також до команди "святих" на правах оренди приєднався 19-річний форвард Челсі Армандо Броя, угода діятиме 1 рік. Молодий гравець у минулому сезоні був орендований нідерландським Вітессом, забивши 11 голів у 34-х матчах.

Новий сезон АПЛ Саутгемптон розпочне 14 серпня поєдинком проти Евертона.

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