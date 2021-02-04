Саутгемптон домігся скасування червоної картки Яна Беднарека у матчі проти Манчестер Юнайтед (0:9), повідомляє Sky Sports.

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Захисник "святих" ледь зачепив Марсьяля у карному майданчику, але француз "домальовуванням" зміг переконати арбітра Майка Діна – пенальті і пряма червона картка. Апеляція Саутгемптона дала результат, тому Беднарек може готуватися до поєдинку з Ньюкаслом.

Натомість Арсеналу і Давіду Луїсу пощастило менше. Бразилець у схожому епізоді випадково торкнувся форварда Вулверхемптона Вілліана Хосе – також вилучення і пенальті. "Каноніри" подали апеляцію, проте її відхилили. У наступному турі команда Артети поїде в гості до Астон Вілли.

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