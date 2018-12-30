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Саутгемптон націлився на захисника суперника Динамо Олімпіакоса Ельабделлауї

09:50 94 Читать на русском
Саутгемптон націлився на захисника суперника Динамо Олімпіакоса Ельабделлауї
Омар Ельабделлауї / соцмережі

Захисник Олімпіакоса Омар Ельабделлауї взимку може перейти в Саутгемптон. Грецька команда є суперником Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль бажає підписати захисника Олімпіакоса Омара Ельабделлауї, повідомляє Daily Mail.

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Норвежець вже виступав в АПЛ у складі Халл Сіті в другій частині сезону 2016/17 і не зміг допомогти "тиграм" зберегти прописку в АПЛ. У "святих" завдання аналогічне з тодішніми підопічними Марку Сілви.

Нагадаємо, у лютому Олімпіакос зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого.

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